Anunț bombă despre taxa auto pe care Guvernul urma să o introducă în 2019

Taxa auto revine sau nu?

Lovitură de teatru în cazul taxei auto: Guvernul Dăncilă recunoaște că nu e capabil să găsească o formulă matematică de taxă auto care să fie legală, așa că pare să renunțe cu totul la idee.

Guvernul nu a reușit să găsească o formulă matematică pentru a introduce o nouă taxă auto care să nu mai poată fi atacată în justiție, cum s-a întâmplat de fiecare dată în ultimii ani, cu decizii în defavoarea autorităților, informează Profit.ro.

Prin urmare, parcul auto național va fi stimulat spre înnoire prin intermediul Programului Rabla, a anunțat ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu.

"În grupul de lucru, din care fac parte inclusiv conducătorii și multe dintre ministerele abilitate, nu au reușit să găsească formula matematică, astfel încât să nu poată fi atacabilă în justiție, așa cum s-a întâmplat cu toate celelalte taxe de poluare, inclusiv cu timbrul de mediu", a spus astăzi ministrul Mediului, indicând că Guvernul se va concentra asupra înnoirii parcului auto național prin Programul Rabla.

La sfârțitul anului trecut, Graţiela Gavrilescu spunea că nu este gata formula de calcul pentru noua taxă auto şi, după ce grupurile de lucru vor avea o variantă sustenabilă astfel încât să nu poată fi atacată, va fi informată populaţia. Ministrul spunea aunci că se caută soluţii pentru respectarea directivelor europene.

„Încercăm să găsim variante astfel încât să fie în concordanţă cu directivele europene. În momentul în care vom avea o formulă de calcul care să fie sustenabilă, să nu poată fi atacată, o să informez public cetăţenii. Să dea inclusiv prin act normativ prin care să purtăm o discuţie prin care să informăm cetăţenii”, a declarat ministrul Mediului, vicepremierul Graţiela Gavrilescu, la Antena3.

În ceea ce priveşte stabilirea unui termen în privinţa taxei auto, Gavrilescu a spus că trebuie să dea dovadă de „responsabilitate” Am reuşit să adoptăm într-un timp scurt o ordonanţă pentru restituirea acestei taxe. Lucrul acesta s-a făcut este pentru că un volum foarte mare de documente a fost adus la ANAF, iar procesarea documentelor necesită timp”, a mai spus ministrul.

Totodată, Graţiela Gavrilescu a mai spus că grupurile de lucru se vor întâlni săptămânal pentru a fi găsită cea mai bună soluţie.

Varianta luată în calcul în noiembrie 2018 era o taxă auto care se aplica tuturor mașinilor poluante și nu doar celor mai vechi de 10 ani, iar contribuția va fi una anuală.

Ce anunța ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, în urmă cu patru luni: viitoarea taxa pe care proprietarii de autovehicule înmatriculate în România o vor plăti se va aplica nu doar autovehiculelor mai vechi de 10 ani, ci tututor mașinilor poluante și va avea mai multe componente, care nu vor intră concomitent în vigoare la 1 ianuarie 2019.

Ministrul s-a referit la taxă ca la o „contribuţie„ pe care cetăţenii o vor plăti în baza principiului conform căruia poluatorul plăteşte.

„Aşa cum am spus de nenumărate ori, nu este vorba de o taxă de poluare, sau timbru de mediu sau o altă denumire care să includă cuvântul taxă. În schimb, am susţinut şi susţin în continuare că poluatorul plăteşte şi nu numai în cazul emisiilor de CO2, şi în cazul deşeurilor şi în celellate cazuri, cel care poluează trebuie să plătească. În interiorul grupului de lucru din care fac parte specialişti ai Ministerului Mediului, Administraţiei Fondului de Mediu, ai RAR-ului, Ministerului Transporturilor, Finanţelor (...) au în cercat să găsească o formă finală consultând cei doi producători de autovehicule din România şi cei care în decursul anilor au reuşit să ne îndrume fiind specialişti în domeniu şi care la ora actuală au diverse firme de consultanţă, astfel încât să nu găsim o formă a unei eventuale contribuţii pe care cetăţeanul ar trebui să o plătească atunci când emisiile de CO 2 ar trebui depăşite, când cilindreea folosită la autovehicul are o anumită capacitate care poate să producă emisii şi norma de poluare. Forma finală se apropie"„ a spus Graţiela Gavrilescu în noiembrie 2018, la Ploieşti.