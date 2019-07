Surse din anchetă: Iniţial l-am suspectat pe fiul lui Gheorghe Dincă

Unul dintre anchetatorii care au luat parte la percheziţiile din casa lui Gheorghe Dincă a relatat de ce oamenii legii nu au intervenit în noaptea de 25 spre 26 şi au stat la poarta locuinţei. Potrivit acestuia, primul suspect a fost fiul bărbatului.

„Toată noaptea am stat în preajma casei. Nu s-a aprins nicio lumină, nu a fost nicio mişcare. Noi îl suspectam mai mult pe fiu“, declară anchetatorul, citat de adevărul.ro.

" După ce fata de 15 ani a reuşit să sune la 112, la Caracal s-au deplasat doi procurori de la DIICOT Craiova, şi aceştia fiind prezenţi atunci când s-a luat decizia ca să nu se intre în casă decât la ora 6.00. De la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal au participat trei procurori: prim-procurorul Cătălin Alexandru Zăvoianu, procurorul Cristian Popescu şi procurorul Lucian Gabriel Trifu.

Anchetatorul le-a mai povestit jurnaliştilor de la adevarul.ro că abia după ce au fost vizualizate imaginile de pe camerele de supraveghere s-a putut stabili, în liniii mari, ce s-a întâmplat. De la numărul autoturismului a fost identificat Gheorghe Dincă, dar cum pe filmare nu se vedea clar faţa şoferului, anchetatoii n-au stabilit cu certitudine că el era la volan. "Când am văzut ce vârstă are, am extins cercetările. Am stabilit că are un fiu. La început, noi îl suspectam mai mult pe fiu şi, normal, am solicitat mandat de percheziţie şi la domiciliul acestuia. La miezul nopţii, nu aveam nimic sigur. Ştiam maşina, dar nu ştiam unde este, nu eram convinşi că maşina este în curtea proprietarului. Din cauza gardului extrem de înalt, nu se putea vedea nimic. Era întuneric, nu ne puteam da seama nici că acolo este un brad sau un nuc”, a povestit anchetatorul.

Potrivit aceleiaşi surse, Gheorghe Dincă era interesat să-şi vândă proprietatea şi dăduse anunţ pe un site de specialitate, cerând 75.000 de euro.