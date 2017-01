Alexandru Petrescu, propus la Ministerul Economiei

Alexandru Petrescu trece de la Poştă la Ministerul Economiei. Petrescu a preluat conducerea Poştei Române în luna iunie a anului 2014.

În 2015, Alexandru Petrescu a încasat de la Poşta Română peste 46.000 de euro. Bani în care a intrat şi un bonus de performanţă, cu o valoare brută de aproximativ 135.000 de lei. În mai 2015 a fost ales preşedinte al Consiliului de Administratie al CFR Călători, dar la finalul anului a renunţat la această funcţie.

Alexandru Petrescu este licentiat in economie la University of Wales, fiind specializat in Business Administration.

La Londra a detinut mai multe pozitii de conducere in sistemul financiar-bancar din Regatul Unit. Are o experienta in management de peste 14 ani.

Are dubla cetatenie, romana si britanica. Petrescu a fost vicepresedinte PSD Diaspora.