Aceste afecţiuni se agravează toamna. Avertismentul medicilor

Fluctuatiile de temperatura, schimbarea presiunii atmosferice si umezeala din aer sunt doar cativa factori care, corelati cu o imunitate scazuta, pot favoriza aparitia bolilor de sezon, dar si agravarea unor afectiuni deja existente.

Virozele respiratorii



Temperaturile tot mai scazute si umiditatea crescuta nu fac decat sa creeze ambientul necesar pentru inmultirea si raspandirea virusurilor, bacteriilor si altor agenti patogeni.



Fiindca in sezonul rece sistemul nostru imunitar este destul de slabit si face fata cu greu agentilor infectiosi, este important sa adoptam o alimentatie cat mai sanatoasa, bogata in antioxidanti, in special vitamina C.



Reumatismul



Expunerea la temperaturi scazute favorizeaza cresterea sensibilitatii articulatiilor, cauzand dureri neplacute persoanelor cu probleme reumatice.



Una dintre cele mai comune forme de reumatism este artrita, care se manifesta prin durere, inflamare si rigiditate la nivelul articulatiilor.



Gastrita



O alta afectiune care se poate agrava toamna este gastrita, o boala care se manifesta prin inflamarea mucoasei gastrice la consumarea alimentelor fierbinti sau foarte condimentate, cafelei, bauturilor alcoolice sau sucurilor acidulate, scrie sfatulmedicului.ro.



Cei care sufera de gastrita ar trebui sa evite consumul unor fructe si legume in stare cruda (rosii, citrice), intrucat acestea pot creste aciditatea.