A vrut să sape grădina, dar a dezgropat un craniu de om. Asta n-a fost nimic! La câteva zile, şoc!

Descoperire înfiorătoare într-o grădină din spatele casei! În timp ce săpa în apropierea fundaţiei casei, un bărbat din West Hobart, Tasmania, a dat peste un craniu de om... A fost o nimica toată pe lângă ce avea să descopere mai târziu...

"Ne-am gândit să refacem grădina, aşa că am început săpăturile... La un moment dat, ne-am dat seama că ar trebui să intervenim puţin şi la fundaţie, aşa că am trecut direct la excavatoare. Totul decurgea conform planului până când, într-o bună zi, şi-a băgat nasul câinele familiei. La propriu!", a scris bărbatul, pe o reţea de socializare unde a postat şi mai multe fotografii.



Se pare că animalul a luat o urmă şi, brusc, a început să sape insistent într-un loc. Într-o bună zi, a scos un os.



"Iniţial, nu i-am dat prea mare atenţie... Ulterior, am văzut că încep să apară fragmente dintr-un craniu uman. Apoi a apărut Poliţia. Când şi-au dat seama că sunt fragmente umane, oamenii legii au chemat medicii legişti. Aceştia au strâns osemintele şi am crezut că s-a terminat. Poliţiştii n-au găsit nimic suspect...", povesteşte bărbatul.



După câteva zile, proprietarul casei a aflat că în locul pe care şi-a ridicat casa fusese, iniţial, un cimitir. Ultima înmormântare consemnată în acte era datată 1872.



"Când cimitirul a fost mutat, au scos 14 corpuri, dar se pare că au uitat câteva...", a mai scris bărbatul.