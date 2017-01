3 zodii de femei periculoase pentru orice relaţie. Destramă şi cel mai solid cuplu

Oricat de fidel ar fi un barbat, exista femei in fata carora cu greu poate rezista. Sunt incitante si nu pregeta niciun efort pentru a-si dovedi suprematia. Sunt in stare sa destrame relatii solide fara nicio mustrare de constiinta.

Femeile care destrama cupluri sunt nascute cu precadere in urmatoarele trei zodii:

Scorpion

Te mira cumva ca din aceasta lista scurta face parte femeia Scorpion? Aceasta nativa e in stare sa prinda in mrejele sale chiar si pe cei mai statornici barbati. Are un farmec aparte care suceste mintile. Stie cum sa ii determine sa o iubeasca si atunci cand se indragosteste n-o intereseaza daca cel care i-a ajuns la inima e cuplat sau chiar insurat.

Varsator

Spre deosebire de Scorpion, nativa Varsator nu face nimic intentionat. Pur si simplu asa are ea lipici la barbati insurati. Si ea se mira cum de da numai peste cei aflati in relatii de durata. Insa e atat de excentrica si de comunicativa, incat cine i-ar putea rezista? E una dintre amantele perfecte, acele femei care iti ofera exact ceea ce iti lipseste intr-o casnicie.

Gemeni

Femeia din zodia Gemeni e frumoasa si e inteligenta, lucru care o face extrem de atractiva. Practic, barbatii sunt atrasi de cumulul de calitati pe care le are si pe care si le pune in valoare ca nimeni alta. Stie foarte bine sa comunice, astfel ca va vraji cu vorbele si cu vocea sa suava orice barbat. E irezistibila si o stie si ea prea bine, scrie ele.ro.