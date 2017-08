3 zodii de femei greu de suportat. Ele sunt FIARELE horoscopului

Nimic nu le convine, au pretentii uriase si sunt extrem de critice la adresa celorlalti. Tin la ideile lor si cred ca lucrurile nu pot fi facute decat asa cum dicteaza ele. Vorbim despre persoanele dificile, greu de suportat.

Acestea sunt nascute cu precadere in urmatoarele trei zodii:



Fecioara



Fecioara este una dintre persoanele cel mai greu de suportat, intrucat este incapatanata si face tot posibilul sa te convinga ca tot ce crede ea este bine si corect. Chiar si cand stie ca nu are dreptate se va contrazice doar pentru a nu-si recunoaste infrangerea. Ei nu ii place orice tip de mancare, orice film, orice cadou, are mereu cate ceva de comentat, de criticat.



Capricorn



Nimeni nu ii poate ajunge la nas unei persoane nascute in Capricorn. Are impresia ca le stie pe toate si argumenteaza pe un ton ridicat, enervant de cele mai multe ori. Este pretentioasa, astfel ca trebuie sa te astepti daca mergi cu ea undeva sa critice mancarea, cazarea, atmosfera, totul. Face observatii acide, care uneori nici n-au legatura cu realitatea.



Gemeni



Un alt tip de nativ cicalitor este cel din zodia Gemeni. Se afla mereu in contradictie cu el insusi si de multe ori acum isi da dreptate, iar in secunda urmatoare spune ca tu esti cel indreptatit. Iti va scoate peri albi cu mofturile sale si va avea mereu ceva de criticat, considerand ca faci treaba de mantuiala, scrie ele.ro.