3 zodii de femei care NU pot trăi fără iubire. Sunt dependente de dragoste

Urasc sa fie singure pentru ca nu suporta sub niciun chip lipsa dragostei. Pentru ea traiesc si pentru cel care le-o ofera. Au nevoie disperata sa aiba pe cineva alaturi pentru ca sunt dependente de iubire.

Vorbim despre femeile care sufera atunci cand nu au un partener de viata. Acestea sunt nascute in urmatoarele 3 zodii:



Balanta



Cea mai disperata dupa dragoste e femeia din zodia Balanta. E fragila, gingasa si afectuoasa, apreciaza iubirea si nu poate trai fara ea. Nu are pretentii foarte mari de la partener, insa ce isi doreste cel mai mult este atentia. Pentru ca sufletul ei cald are nevoie de dragoste, cauta un partener romantic, care sa o aprecieze si care sa isi manifeste iubirea.



Berbec



Femeia Berbec are atat de multa dragoste de oferit, incat de multe ori barbatii se sperie si o iau la goana. Iar cand se vede singura, nativa cade in depresie. E convinsa ca daca ea isi pune sufletul pe tava in relatie, si partenerul trebuie sa faca acelasi lucru. Nu stie sa isi dozeze sentimentele pentru un barbat, lucru care ii cauzeaza adesea neplaceri. Inima ei trebuie alimentata constant cu iubire, cu dovezi de dragoste si cuvinte frumoase.



Pesti



Femeia din zodia Pesti adora sa iubeasca si sa fie iubita. Are nevoie de apreciere, simte nevoia sa fie dorita, este foarte sensibila, ceea ce inseamna ca e usor de ranit. Se inchide imediat in sine atunci cand simte ca ceva nu e in regula in relatie, iar aceasta stare o poate arunca in depresie. Are nevoie de rabdare din partea partenerului, de gesturi de tandrete, de romantism, de grija multa, scrie ele.ro.