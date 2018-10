3 zodii care vor avea o toamnă de coşmar. Totul le merge pe dos!

Toamna aduce ghinion pentru trei dintre semnele zodiacale. Acestea sunt cele trei zodii pentru care urmeaza o perioada de cosmar.

TAUR - Pentru tine, incepe o perioada ciudata si plina de necunoscute. Nu vei reusi sa gasesti iubirea, senzualitatea si prosperitatea din jurul tau. Mai mult, te vei certa cu toti prietenii tai apropriati daca nu poti face cateva compromisuri. Daca esti intr-o relatie, urmeaza certuri mari. Daca esti singura, nu iti vei gasi persoana potrivita in perioada urmatoare.



VARSATOR - Ai o perioasa instabila si incepi sa experimentezi schimbari care te afecteaza in mod profund. Esti mai imprevizibila ca niciodata, iar acest lucru se reflecta in relatiile pe care le ai cu cei din jurul tau. Te certi cu toata lumea, scrie girly.ro.



PESTI - Urmeaza o perioada in care se deschid rani vechi. Umbre din trecut revin la suprafata iar durerea poate deveni profunda. Cu toate acestea, experienta pe care urmeaza sa o ai te va schimba si te va ajuta sa renasti din propria cenusa.