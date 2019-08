Dăncilă și Fifor, anunț de ultima oră despre cazul Caracal. "Voi da OUG pentru închisoarea pe viață"

Viorica Dancila si Mihai Fifor

Premierul Viorica Dăncilă și ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, fac declarații de presă joi seara despre cazul care a răvășit România în ultimele săptămâni.

"S-au împlinit două săptămâni de la apelul Alexandrei. Am văzut în acest timp imaginea unei cruzimi inimaginabile, care ne-a arătat că trebuie să schimbăm legi, oameni, atitudini. Am demis întreaga conducere a instituțiilor responsabile. Există anchete în desfășurare. Cine nu își înțelege misiunea pleacă", a declarat Viorica Dăncilă.

Premierul amintit pachetul de 14 măsuri prezentat de Raed Arafat miercuri pentru eficientizarea localizării apelurilor la 112

"Am spus că vreau sanciuni drastice pentru viol, crimă și pedofilie. Voi da OUG pentru închisoare cu viața pentru aceste fapte și pentru înăsprirea pedepselor. Am zero toleranță pentru astfel de fapte. Am zero toleranță pentru greșeli".

Știre în curs de actualizare

Audierile în cazul celor două fete dispărute la Caracal au continuat joi cu părinții Alexandrei, dar și cu un prieten al lui Gheorghe Dincă. La acesta a fost găsit al patrulea telefon mobil al lui Dincă. De pe el a fost sunat bunicul Luizei, la câteva zile de la dispariția fetei.

Cu ajutorul unui calculator special, anchetatorii au verificat aparatul foto găsit în casa lui Dincă, telefoanele mobile de pe care vorbea el precum și un laptop. De altfel, rezultatele testelor ADN pentru confirmarea Luizei sunt aproape gata.

Mâine, se vor relua cercetările la casa ororilor.