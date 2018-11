10 modele de genți de damă care sunt la modă acum

Dacă în perioada aceasta sunteți în căutarea unei genți, iată câteva modele care sunt acum la modă și la un preț bun.

Geanta Kitty maxi cu insertii din par imprimat in tonuri de crem, negru si alb este un accesoriu practic ce poate fi purtat la o tinuta casual sau smart casual. Prezinta insertii din par imprimat, ceea ce o face foarte speciala si iesita din comun.

Accesorizeaza-ti tinuta cu un element deosebit! Alege Geanta Capry si mergi cu incredere la o intalnire sau intr o zi la birou. Geanta are doua manere fixe din metal imbracate in piele neagra. In interior are un etui detasabil, o curea reglabila pentru a fi purtata pe mana sau pe umar.

Geanta Korola din piele naturala prezinta un design deosebit si o structura usor rigida pentru mentinerea formei. Geanta rosie poate accesoriza mai multe tipuri de tinute. Modelul este accesorizat cu inchidere prin doua fermoare, doua curele care permit purtarea in mana, dar si o curea detasabila pentru a fi purtata pe umar.

Geanta Daria tip plic, neagra din piele naturala cu insertie de par ponei rosu, este un accesoriu distinct! Poate fi purtat la tinute de zi sau de seara, casual sau elegante.

Geanta mica mov din piele naturala accesorizata cu insertie din piele intoarsa si aplicatii metalice. Cureaua este metalica si reglabila.

Geanta mov de dama din piele naturala este o alegere inspirata pentru o tinuta eleganta in fiecare moment al zilei! Geanta este incapatoare, cu aspect matlasat si bretele discrete cu aspect de lantisor.

Geanta cenusie Alon este aliatul tau perfect pentru o tinuta office desavarsita! Spatioasa si eleganta, geanta are curea detasabila si este accesorizata cu insertii aurii discrete.

Geanta dama casual inflorata, din piele naturala, cu imprimeu albastru, maner scurt, detalii aurii si aplicatie la maner.

Geanta Ilaria bej pudrat office din piele naturala. Geanta bej pudrat office cu maner scurt, din piele naturala cu aplicatie tip lacat.

Geanta Carlisa burgundy lacuita. Geanta burgundy Carlisa lacuita adauga o nota senzationala tinutei tale de-a lungul zilei! Geanta spatioasa si se inchide cu superbe cristale albe, contrastand placut cu nuanta burgundy. Este accesorizata cu o curea detasabila.