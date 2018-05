Zinedine Zidane demisionează de la Real Madrid

Zinedine Zidane a demisionat de la Real Madrid! Anunțul a fost făcut într-o conferință de presă.

"Am luat decizia de a nu mai continua ca antrenor al lui Real Madrid. Este un moment ciudat, dar această echipă are nevoie de o schimbare pentru a continua să câştige. Are nevoie de un alt speech, de un nou stil de muncă şi de aceea am luat această decizie.", a spus antrenorul de 45 de ani.

Plecarea lui Zidane de la Real Madrid este o adevărată “bombă”, una mai mare chiar decât cea aruncată de Cristiano Ronaldo după finala cu Liverpool, când a anunţat că există posibilitatea să nu mai continue pe Bernabeu, scrie realitateasportiva.net.

Zinedine Zidane se afla pe banca Realului din ianuarie 2016, iar contractul său cu gruparea blancă expira în 2020. Ca antrenor al ”albilor”, Zidane a cucerit nu mai puțin de 9 trofee – de trei ori UEFA Champions League (2015-16, 2016-17, 2017-2018), Supercupa Europei (2016, 2017), La Liga (2016-2017), Supercupa Spaniei (2017) și Cupa Mondială a Cluburilor (2016, 2017).