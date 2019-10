Zeci de mii de români așteaptă despăgubiri pentru proprietățile confiscate înainte de Revoluție

Zeci de mii români așteaptă aproape o viață să-și reprimească proprietățile confiscate înainte de 1989 sau contravaloarea lor. S-au dat legi, iar deciziile judecătorești favorabile păgubiților sunt puse greu în practică, chiar și după condamnările CEDO la adresa României. Cu toatea acestea, ANRP arată că statul roman a plătit peste 5,5 miliarde de lei păgubiților, în ultimii 4 ani. Avocatul Tudor Mihai Iorga a declarat în exclusivitate pentru REALITATEA.net că și după ce instanța le-a dat dreptate, păgubiții mai au de așteptat ani întregi.

Autoritatea Nationala de Restituire a Proprietatilor (ANRP) a prezentat recent un bilanț din care reiese că până la data de 11.09.2019, au fost înregistrate peste 64.432 dosare, CONSTITUITE ÎN TEMEIUL LEGII NR. 10/2001, dintre care soluţionate peste 32.567 dosare, adică jumătate. Cu toate acestea, păgubiții își primesc contravaloarea sau proprietățile lor sau ale familiei după o altă lungă așteptare de ani de zile.

Avocat Tudor Mihai Iorga a declarat că există câteva soluții ca despăgubirile să se facă mai repede.

„Legile speciale de restituire a proprietăților consacră o procedură legislativă anevoioasă, punând sub semnul întrebării caracterul accesibil al reglementării și eficiența acesteia, deoarece termenele acordate autorităților publice în procedura de finalizare a procesului de restituire a imobilelor s-au dovedit a fi inutile. Această opinie a fost confirmată de-a lungul timpului inclusiv prin deciziile Curții Constituționale asupra prevederilor Legii nr. 165/2013.

Concret, autoritățile aveau obligația de a soluționa toate cererile de restituire, de a efectua punerile în posesie şi de a elibera titlurile de proprietate până la data de 1 ianuarie 2016, termen prorogat succesiv până la data de 1 ianuarie 2018 și eliminat ulterior prin efectul declarării neconstituționalității sale.

Există zeci de mii de familii care au formulat cereri de restituire încă din anul 1991, fără a obține, până în prezent, reconstituirea dreptului de proprietate, deoarece termenele stabilite în procedura administrativă, la care se pot adăuga celedin procedurile judiciare durează mulți ani.

Personal, consider că pentru eficientizarea mecanismului de restituire se impune:

- implementarea urgentă a unor proceduri simplificate şi clare, întemeiate pe măsuri legislative şi pe o practică judiciară şi administrativă coerentă;

- stabilirea unor termene constrângătoare pentru toate etapele administrative dublată de un control jurisdicţional efectiv.”

ANRP recunoaște oficial că are până la 50.000 de dosare neanalizate. Potrivit direcției de aplicare a Legii nr. 10/2001, instituția are obligația să analizeze minim 700 de dosare pe lună, ceea ce înseamnă minimum 8400 de dosare pe an.



Comisia Națională de Compensare a Imobilelor are la dispoziție 5 ani pentru emiterea deciziei de compensare, urmând ca în baza acesteia, pe parcursul a altor 5 ani consecutivi, ANRP să emită titluri de plată în tranșe anuale egale, în ordinea cronologică a emiterii deciziilor de compensare. Cu toate acestea, dosarele pot fi soluționate cu prioritate în situația în care există o hotărâre judecătorească definitivă prin care se constată existența și întinderea dreptului de proprietate, precum și calitatea de persoană îndreptățită.

CEDO a condamnat de mai multe ori România cu privire la faptul că legislația nu avea termene clare privind îndeplinirea obligațiilor legale și cu toate acestea, cei care dau statul în judecată au de așteptat ani buni.

Restituți peste 5,5 miliarde de lei păgubiților în ultimii 4 ani

Potrivit site-ului Ministerului de Finante, pentru anumite dosare din 2014 până în august 2019 au fost plătite peste 138.000 de titluri, echivalentul a peste 5,5 miliarde de lei.

România a restituit în natură aproximativ 11.000 de imobile (şcoli, spitale, muzee, biblioteci, locuinţe, inclusiv aparţi­nând cultelor religioase etc.), în echivalentul a două miliarde de euro, conform opiniibnr.ro. În plus, au mai fost restituite în natură alte 2,2 milioane de hectare de teren, din care 1,9 milioane de hectare de teren în extravilan (1,3 milioane de hectare de teren agricol şi 0,6 milioane de hectare de pădure) şi 0,3 milioane de hectare de teren intravilan.

Despăgubirile în bani au reprezentat 5,5 mld. euro, dintre care 4 mld. euro prin Fondul Proprietatea şi 1,5 mld. euro prin Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, Agenţia pentru Valorificarea Activelor Statului şi Ministerul Finanţelor Publice.