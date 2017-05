Vremea se strică din nou, de miercuri. Unde va ploua

Miercuri se întorc ploile în aproape toată țara, deși temperaturile vor fi ridicate. Joi, însă, vremea se răcește ușor în toată țara.

VREMEA MIERCURI

Miercuri, in vestul, centrul și nordul țării, precum și în zonele montane și submontane vremea va fi instabilă și în special după-amiaza asteptam averse, descărcări electrice și intensificări de vânt (de scurta durata, doar pe timpul averselor). Pe spații restranse se vor mai acumula cantități de apă mai însemnate și vor fi condiții de grindină. În restul tarii cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene se vor semnala doar pe spatii mici și la cote reduse, conform Realitatea TV.

Temperaturile maxime vor depasi 20 de grade cam peste tot, cu exceptia depresiunilor si litoralului, si pot ajunge chiar la 26 de grade Celsius -la Giurgiu, sau Iasi, de exemplu.

In Bucuresti, miercuri, vreme frumoasă, cu 9-11 grade dimineata si in jur de 25 la amiaza.

VREMEA JOI

Ziua de joi vine cu înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice în cea mai mare parte a țării. Excepție vor face doar regiunile din sud-estul teritoriului, unde astfel de fenomene se vor semnala pe spații mici si cu precădere spre seara. Pe arii restrânse cantitățile de apă vor fi mai însemnate și va cădea si grindină, vântul va avea unele intensificări, mai ales în timpul ploilor, iar temperaturile maxime, în scădere ușoară față de miercuri, vor fi cuprinse în general între 18 grade la Constanta și 25 de grade la Calarasi, Buzau,Iasi.

In Bucuresti vremea devine din nou instabila, asadar ziua de joi va fi înnorată, temporar accentuat, și vor cadea averse insotite de descărcări electrice. Temperaturile, si aici usor mai scazute decat miercuri, raman insa normale...10-12 grade in zori si in jur de 24 la amiaza.