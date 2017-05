Vremea luni, marți și miercuri. Unde vor fi temperaturi de 30 de grade

Vremea se încălzește simțitor începând de luni. De marți vom avea temperaturi de vară în toată țara, iar în zonele de sud si est mercurul din termometre va urca pânî la 30 de grade Celsius, conform Realitatea TV.

VREMEA LUNI

Luni, vremea va fi predominant frumoasă și va continua să se încălzească. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 28 de grade. Cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a zilei. Unele înnorări, dar numai izolat averse și descărcări electrice vor fi posibile, după-amiază, în zona de munte. Vântul va sufla slab și moderat. În zonele joase, dimineața, vor fi condiții de ceață.

În București, dimineata vom avea o temperatură de 11...12 grade, mai scăzută în zona preorăşenească, până în jurul a 8 grade. Pe parcusrul zilei vremea se incalzeşte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Maxima zilei de 26...27 de grade.

La munte, vremea va fi în general frumoasã şi va continua sã se încãlzeascã. Cerul va fi variabil, cu unele înnorãri în orele amiezii, când izolat, mai ales în Carpaţii Meridionali, vor fi posibile averse şi descãrcãri electrice. Vântul va sufla slab şi moderat. La amiaza vor fi 15 grade la Paltinis, 18 la Predeal, 14 la Semenic, 16 la Sinaia 1500, 19 grade la Arieseni (var) si 12 grade pe Vf. Toaca din masivul Ceahlau.

La mare, vremea va fi predominant frumoasã şi se va încãlzi. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 şi 24 de grade, iar temperatura apei mãrii va avea valori cuprinse între 1

În regiunile intracarpatice, vreme predominant frumoasă şi în incalzire. Dupa amiaza, la munte ar pute fi izolat averse și descărcări electrice. Dimineata, conditii de ceata in zonele joase. La amiaza, vor fi 28 de grade la Timisoara, 27 la Oradea, 24 la Cluj, Sibiu, Brasov si 22 de grade la Miercurea Ciuc.

In sud, soare aproape toata ziua si maxime de vara, in general intre 25 si 27 de grade.

In Dobrogea, soare pe parcusrul zilei, 26 de grade maxima la Tulcea si 23 la Constanta.

In Moldova, vreme in general frumoasă. Dupa amiaza, la munte izolat poate sa ploua in aversa. Temperatura este in crestere, trece la amiaza de 25 de grade in toata regiunea, 27 de grade vor fi la Bacau si Focsani.

VREMEA MARȚI

Marți, vremea va fi mai caldă decât în mod normal la această dată. Temperaturile maxime, de vară (adică peste 25 de grade) în aproape toată ţara cu exceptia litoralului si depresiunilor intramontane, ajung la 30 de grade în Bacau. Dupa-amiaza, local în zona de munte şi izolat în restul teritoriului, vor fi averse şi descărcări electrice. Vântul va avea intensificări de scurtă durată, în timpul ploilor. Izolat, în zonele joase de relief, vor fi condiţii de ceaţă.

În București, vremea va fi mai caldă decât în mod obişnuit, la această dată. 10-12 grade dimineata si 28-29 de grade la amiaza. Cerul va fi variabil spre mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat.

VREMEA MIERCURI

Miercuri, vremea va fi deosebit de caldă pentru această dată, dar va deveni în general instabilă. Din orele amiezii, în regiunile nordice, centrale, estice şi la munte vor fi averse, descărcări electrice şi intensificări de scurtă durată ale vântului. Izolat, cantităţile de apă vor fi mai însemnate şi va cădea grindină. În restul ţării, cerul va fi variabil, iar condiţiile pentru astfel de fenomene, vor fi reduse. Temperaturile maxime vor avea valori de la 23...24 de grade pe litoral, până în jur de 32 de grade în vestul şi sud-vestul ţării, la Oradea si Drobeta Turnu Severin.

În Bucureşti, o vreme în continuare mai caldă decât în mod obişnuit la această dată. 13-14 grade dimineata si 29-30 de grade la amiaza. Mai ales după-amiaza va creşte probabilitatea de apariţie a averselor şi descărcărilor electrice.