Viorica Dăncilă și membrii guvernului nu au fost invitați de Iohannis la summitul UE de la Sibiu

Viorica Dăncilă este din nou supărată. De vină este tot Klaus Iohannis, cel care nu a invitat-o la summit-ul UE de la Sibiu. Șefa Guvernului susține că este nepotrivită decizia președintelui, în contextul în care România deține președinția Consiliului Uniunii Europene, iar, în calitate de premier, ea este cea care coordonat acțiunile.

Nici Viorica Dăncilă, nici ceilalți membri ai Cabinetului nu au fost invitați de Klaus Iohannis la summitul UE, care va avea loc săptămâna viitoare la Sibiu.

”Președintele președinției rotative este premierul, toți miniștrii asigură președinția la Consilii. Toate rezultatele, 90 de dosare legislative puse pe masă și încheiate arată o muncă titanică din partea guvernului. Mi se pare nepotrivit că tocmai cei care au muncit pentru România si au atras atâtea aprecieri să nu fie invitați la summit”, a declarat Viorica Dăncilă.

Și președintele Senatului a criticat decizia. ”O mare greșeala din partea președintelui. La acest summit sunt prezenți primii ministri si președinții de state. La noi exista particularitate, că Executivul este cel responsabil cu implementarea tuturor deciziilor care se iau la nivel european. Ar fi firesc ca primul ministru sa participe”, a spus Călin Popescu Tăriceanu.

Premierul a amintit că, atunci când a fost lansată președinția, Guvernul l-a invitat pe Iohannis și chiar l-a poftit să susțină primul discurs al evenimentului.

”Când am deschis președinția rotativă la Ateneu eu am spus atunci și am crezut că este vorba despre unitate ți semnal de țară. L-am invitat pe Iohannis, i-am dat posibilitatea să vorbească primul”, a spus Dăncilă.

Viorica Dăncilă speră să fie invitată chiar și în ultimul ceas.

Summitul UE va avea loc, pe 9 mai, la Sibiu. Vor participa toți liderii europeni din toate statele membre.