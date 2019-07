VIDEO Momentul prăbușirii avionului din Suedia, cel mai grav accident aviatic din istoria țării

Aeronava de mici dimensiuni era creată special pentru a transporta parașutiști și s-a prăbușit pe o insulă în apropierea râului Ume, la scurt timp după decolare, a susținut Peder Jonsson, purtătorul de cuvânt al poliției. Cauza accidentul rămâne deocamdată necunoscută.

Primele imagini de la momentul prăbușirii avionului de mici dimensiuni au ajuns în mediul online, acestea fiind distribuite pe rețelele sociale Twitter și Facebook.

A least nine people have died in a skydiving plane crash in Sweden pic.twitter.com/ft23L5zR3a