Iubitul fiicei Andreei Esca a părăsit Exatlon în lacrimi

Una dintre cele mai emoţionate eliminări de la Exatlon (Kanal d) s-a produs marţi seară. Mario Fresh, din echipa "Faimoşilor", a pierdut duelul şi a fost nevoit să-şi facă bagajele şi să revină în România. Cântăreţul şi-a lăsat colegii în lacrimi şi nici el nu a reuşit să-şi controleze plânsul, scrie click.ro.

Faimoșii au intrat la duel după ce au pierdut în fața Războinicilor jocul de protecție. Lupta s-a tranşat întrat Giubi, după ce a fost nominalizat de echipă, și Mario Fresh, concurentul care a avut cel mai mic procent. Cel din urmă a pierdut duelul, iar acest lucru i-a adus eliminarea din concurs.

„Probabil eu o să plâng cel mai mult. În capul meu sunt o mie de gânduri care zboară. Dacă venea cineva în 2018 și îmi spunea că 2019 va veni cu niște suprize enorme pentru mine, nu îl credeam. Iată că 2019 a venit cu această surpriză, Exatlon. Am venit aici plin de putere, încrezător, sperând să ajung cât mai departe. Am cunoscut 9 oameni, de fapt sunt 12, 12 oameni minunați cu care sigur voi continua prietenia pe care am început-o aici. Mi-am întrecut limitele de la începutul Exatlonului. Nu mă așteptam să pot face față. Vă mulțumesc tuturor, am avut de la fiecare de învățat câte ceva. Costin Gheorghe, îți mulțumesc mult”, a spus Mario.