Veste tristă despre Dan Bittman

În urmă cu șapte ani și jumătate, Dan Bittman a fost diagnosticat de medicii din ţară cu stenoză carotidiană asimptomatică. Solistul a preferat să se lase pe mâinile specialiştilor din Austria, unde s-a şi operat la acea vreme.

Intervenţia a fost una dificilă, căci a implicat multe riscuri. În urma ei, Bittman a rămas cu sechele. După ce a fost la un control de rutină, pentru că nu înţelegea de ce răguşeala încă persistă, la o lună după operaţie, Bittman avea să afle că ar putea să rămână fără voce pentru că, în zona în care s-a intervenit chirurgical, adică la nivelul gâtului, se află şi nervul care pune în funcţiune muşchiul laringelui, organul care dă vocea.

După operaţia de la Viena, care l-a costat 4.000 de euro, Dan nu a avut voie să urce pe scenă, iar trupa Holograf a trebuit să anuleze toate concertele. Deşi i se spusese că recuperarea va dura 2-3 săptămâni, după două luni, Dan nu putea încă să vorbească normal. Culmea, a reuşit să îşi recapete vocea după ce medicul Constantin Popa i-a prescris un medicament de doar 14 lei!

Bittman a rememorat pentru adevarul.ro chinurile prin care a trecut la acea vreme. „Mă gândeam la altă meserie. Am mulţumit că a fost aşa frumos douăzeci şi ceva de ani. Am acceptat finalul. Dar nu puteam să stau aşa, să-mi plâng de milă. Niciodată. Trebuia să fac ceva, să mă apuc de altă meserie, am zis în glumă că o să fiu actor în roluri negative, tipul ăla care vorbeşte răguşit. Sunt multe de făcut, nu trebuie niciodată să disperi”, a spus artistul.