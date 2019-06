Un fost baron PSD, condamnare la închisoare de trei ani

Curtea de Apel Galati a dat sentinta definitiva in dosarul “Sportul”, in care Gheorghe Bunea Stancu, fostul presedinte al Consiliului Judetean, a primit, in prima instanta, 3 ani de inchisoare pentru conflict de interese.

Curtea de Apel Galati a desfiintat in parte sentinta Tribunalului Vrancea si a majorat pedeapsa in cazul lui Stancu cu 8 luni, astfel fostul baron a fost condamnat la 3 ani si 8 luni de inchisoare, scrie Debraiala.ro

Alina Rusu, fostul director economic al Consiliului Judetean, a ramas cu sentinta din prima instanta, respectiv achitare.

In cursul zilei de astazi, Gheorghe Bunea Stancu va ajunge la penitenciar.

Gheorghe Bunea Stancu a fost acuzat de procurori ca s-a aflat in conflict de interese in perioada 2006-2012, cand institutia pe care o conducea, respectiv Consiliul Judetean, a finantat HC Dunarea si CF Braila. Mai exact, Stancu patrona o firma care, la randul ei, controla o societate care avea calitatile de asociat majoritar la CF Braila si membru fondator la HC Dunarea.