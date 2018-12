Tudorel Toader: Guvernul nu înlocuiește Codurile Penale. Unii spun ce știu, alții știu ce spun

Ministrul Justiției, Turorel Toader, a afirmat, despre Ordonanța de Urgență pe Codurile Penale că proiectul nu va înlocui codurile, ci modificări la ceea ce este în vigoare și va rămâne în vigoare.

”Dacă va fi o Ordonanță va fi cu trei elemenete, două parți cu trei elemente. I. Modificări la Codul Penal și II. Modificări la Codul de Procedură Penală. Aceste modificări vizează câte trei elemente: modificări privind deciziile CCR, transpunerea unor directive și preluarea unora dintre soluțiile legislative declarate constituționale”, a spus Tudorel Toader

Întrebat care este urgența acestor modificări astfel încât să fie justificată, ministrul Justiției a spus: ”Urgența era de anul trecut”.

Acesta a mai spus că Ordonanța se analizează. ”Întrebarea dumneavoastră nu produce efecte. Dacă elaborăm un draft, nu produce efecte, noi la minister putem elebora un draft, dar nu este decizia noastră dacă el este sau nu promovat”, a spus Tudorel Toader.

”Unii spun ce știu, alții știu ce spun”, a completat el.

"Era undeva în vara lui 2010 când Parlamentul elaborase proiectul de lege pentru noua lege a Educaţiei, trecuse de Camera Deputaţilor şi urma votul final la Senat. În momentul acela, Guvernul a venit şi a elaborat un proiect de lege propriu pe care l-a promovat, Curtea a spus că nu poate Guvernul să preia de la legiuitori un act normativ aflat în adoptare finală. Astăzi, dacă vorbim de OUG pe coduri penale, Guvernul nu va veni să înlocuiască cele două cpduri cu alte coduri, cum era atunci când legea Parlamentului era înlocuită cu OUG Guvernului. De data asta, Guvernul, dacă va veni, nu va veni să înlocuiască acet Cod Penal cu altul, va veni cu modificări la ceea ce este în vigoare şi va rămâne în vigoare", a declarat Tudorel Toader.

Întrebat de a discutat cu Călin Popescu Tăriceanu, Tudorel Toader a spus că au discutat despre preluarea președinției UE.

Despre Augustin Lazăr, Tudorel Toader, a spus:"Eu nu am evaluat persoana fizică, am evaluat procurorul general. Cred că e limpede pentru toată lumea așa cum e limpede că procedural trage de timp cu speranța finalizării mandatului în 19 aprilie. Dovadă stă că s-a dus la Alba Iulia unde locuiește și nu la instanța de la București unde își are sediul persoana juridică evaluată. La Alba Iulia a cerut să fie sesizată CJUE dacă un ministru poate cere revocarea. Raportul de evaluare nu este unul administrativ, dacă producea efecte juridice, îl revocam de atunci".