Tudor Chirilă, revoltat! Cum a ajuns "susţinător" al Referendumului?

Tudor Chirilă, unul dintre cei mai vocali susţinători ai ideii de boicotare a referendumului pentru familia tradiţională, este revoltat de faptul că susţinătorii demersului îl prezintă, prin fals, ca fiind una dintre personalităţile care îi îndeamnă pe români să iasă la vot.

Într-o postare pe reţelele de socializare, Chirilă atrage atenţia că în spaţiul virtual au fost folosite mesajele sale mai vechi pentru a crea o percepţie greşită.

"Dupa cum am scris ieri in postarea de pe blog si de pe pagina mea de Facebook, nu voi participa la votul pentru Referendum. Am aflat, însă, cu dezgust că propaganda "pro Referendum" se foloseşte intens de imaginea mea distribuind un text şi un video de acum 4 ani în care indemnam lumea sa participe la vot. Va invit sa dati report de fiecare data cand va apar in cale aceste mesaje scoase din context.

Ma intreb, nu e cam ciudat ca la 3 milioane de semnaturi stranse sa se foloseasca asemenea manipulari ordinare? Cam neortodox." a scris Tudor Chirllă.

Manipularea despre care vorbeşte artistul a apărut la o zi după ce Tudor Chirilă a postat un mesaj dur la adresa celor care au pus la cale campania pentru referendum, considerând că este vorba de o perdea de fum pusă la cale de politicieni corupţi din PSD.

sursa foto: FB/Tudor Chirila