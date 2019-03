Teodorovici: Spitalele regionale nu se mai fac pe bani europeni, "să nu mai pierdem timp"

Spitalele regionale de la Craiova și Constanța nu se mai fac pe bani europeni (co-finanțare), ci ar urma să fie construite "într-un alt sistem: Guvern-Guvern", un memorandum în acest sens aflându-se pe agenda ședinței de Guvern de vineri, a anunțat, joi seară, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. Spitalul regional de la Constanța ar urma să fie construit în urma unui acord cu Turcia, susține Teodorovici.

"Am fost mai devreme la minister și am vorbit și am semnat chiar un memorandum pentru două spitale regionale. Constanța și Craiova vor intra mâine în ședința de Guvern și sperăm ca în acest an - în acest an, atenție! - să înceapă construcția celor două spitale, care se fac într-un alt sistem: acord Guvern - Guvern. Sunt două state, se află mâine la București unul dintre reprezentanții celor două state, Turcia, cu care se face unul dintre cele două spitale, la Constanța. În acest an eu mi-am fixat ca obiectiv să înceapă construcția celor două spitale regionale, de ultimă generație. Sunt deja construite în alte părți, nu facem, nu inventăm nimic, efectiv se ia proiectul tehnic și se construiește în România, ca să nu mai pierdem timp pe licitații de proiecte tehnice si altele", a declarat Teodorovici, la o conferință a medicilor de familie unde a participat alături de ministrul Sănătății, Sorina Pintea, scrie HotNews.ro.



"Vor fi două spitale atât publice, cât şi cu caracter militar, fiind în două zone în care există baze militare NATO. Avem locaţiile identificate, banii vor fi prevăzuţi în bugetul Ministerului Apărării, vor face parte din cei 2% pentru apărare. La rectificare completăm sumele necesare, dacă va fi nevoie", a adăugat Eugen Teodorovici, care a ținut să sublinieze: "Am să mă implic chiar personal în a sprijini cele două ministere - al Sănătății și al Apărării."