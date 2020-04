Vremea 16 aprilie - Cum se schimbă temperaturile azi

Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări la munte (mai ales în zona înaltă a Carpaţilor Orientali), dar pe spaţii mai mici în a doua parte a zilei şi în estul şi sud-estul teritoriului. Temperaturile maxime, peste mediile multianuale în special în regiunile estice, se vor situa între 14 şi 24 de grade.***

In capitala, vremea se va încălzi, astfel încât valorile termice diurne se vor situa uşor peste mediile climatologice ale perioadei. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări în a doua parte a zilei. Temperatura maximă va fi de 20...21 de grade. *** Maine, vremea va deveni caldă pentru a doua decadă a lunii aprilie, chiar deosebit de caldă, local în regiunile extracarpatice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18-20 de grade in Transilvania si nordul Moldovei şi 25 de grade la Drobeta Turnu Severin si Focsani. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în nordul ţării, unde spre seară, pe arii restrânse va ploua şi sub formă de aversă. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări la munte.***

In Bucuresti, vremea va deveni deosebit de caldă pentru această dată.6-7 grade dimineata, spre 3 grade in imprejurimile orasului si in jur de 24 de grade la amiaza. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat.*** Sambata, vremea va fi în general frumoasă şi caldă în majoritatea regiunilor, chiar deosebit de caldă în cele sudice şi sud-vestice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 şi 27 de grade, cu cele mai ridicate valori în Oltenia. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în nordul, centrul şi estul ţării precum şi în zonele montane şi submontane, unde pe suprafeţe restrânse va ploua. Ploile vor avea şi caracter de aversă şi posibil vor fi însoţite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări ziua la munte şi pe arii restrânse în sud-est, iar de scurtă durată şi asociate ploilor. Izolat vor fi condiţii de ceaţă.*** Si in capitala, vremea va fi în general frumoasă şi se va menţine deosebit de caldă. 7-10 grade dimineata si 24-25 de grade la amiaza. Cerul va fi variabil, cu înnor