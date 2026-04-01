Primăvara întârzie, schimbare semnificativă a vremii la începutul lui aprilie: vânt puternic, ploi abundente și ninsoare la munte

Administrația Națională de Meteorologie anunță o schimbare semnificativă a vremii la începutul lunii aprilie, cu intensificări temporare ale vântului, ploi moderate și ninsori în zona montană înaltă.

Potrivit prognozei, joi, 2 aprilie, vântul va sufla mai intens în sudul și sud-estul țării, local și în restul regiunilor, urmând ca vineri rafalele să se intensifice în vest, iar din noaptea de vineri spre sâmbătă până sâmbătă seara în estul teritoriului. Vitezele vântului vor ajunge, în general, la 40–50 km/h, iar la munte rafalele vor atinge 70–80 km/h.

Ploile vor cuprinde cea mai mare parte a țării începând de joi dimineață, fiind moderate cantitativ. Precipitațiile vor avea și caracter de aversă, iar vineri și sâmbătă se pot înregistra descărcări electrice și pe alocuri grindină. Cantitățile de apă acumulate până la finalul intervalului vor fi, în general, de 20–25 l/mp, izolat putând atinge 50–70 l/mp.

La altitudini de peste 1800 de metri, în Carpații Meridionali și, din noaptea de vineri spre sâmbătă, și în Carpații Orientali, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare, formându-se un strat de zăpadă de 10–20 cm.

Meteorologii recomandă atenție sporită în trafic și pregătirea corespunzătoare pentru condițiile meteo dificile din zonele afectate.