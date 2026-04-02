Dosarul kerosenului neconform pentru avioanele MApN, mutat la Ploiești: decizie definitivă a instanței

Un dosar complex care vizează furnizarea de combustibil neconform pentru avioanele militare ale Ministerul Apărării Naționale a fost declinat de Curtea de Apel Constanța către Curtea de Apel Ploiești, după ce judecătorii au stabilit că nu au competență teritorială în acest caz.

Decizia, pronunțată recent, este definitivă și vizează un dosar în care mai mulți oameni de afaceri și două companii sunt acuzați de implicare într-o schemă ce ar fi afectat capacitatea operațională a aviației militare române.

De ce a fost mutat dosarul

Instanța din Constanța a invocat din oficiu necompetența teritorială, argumentând că, deși activitățile investigate s-au desfășurat în mai multe zone ale țării, cea mai mare parte a presupuselor fapte ar fi avut loc în zona Ploiești. În aceste condiții, cauza a fost trimisă spre soluționare instanței competente.

Acuzații grave: kerosen alterat livrat pentru avioane de luptă

Ancheta vizează presupusa livrare a mii de tone de combustibil de aviație neconform către unități ale Forțelor Aeriene. Potrivit procurorilor, după o primă livrare care ar fi respectat standardele, companiile implicate ar fi furnizat ulterior kerosen alterat sau de calitate inferioară.

Combustibilul ar fi fost utilizat pentru aeronave de tip MiG-21 LanceR, iar consecințele ar fi fost semnificative: mai multe incidente tehnice și degradarea unor aparate de zbor, inclusiv în timpul misiunilor.

În total, anchetatorii au identificat 12 incidente care au necesitat intervenții tehnice, reparații și operațiuni de curățare a sistemelor afectate.

Impact asupra securității naționale

Procurorii susțin că aceste fapte ar fi avut un impact direct asupra capacității de apărare a României. Pe lângă problemele tehnice generate de combustibilul neconform, întârzierile repetate în livrare ar fi dus la situații în care unele baze aeriene au rămas fără stocuri suficiente de kerosen.

Aceste disfuncționalități ar fi afectat capacitatea de reacție a forțelor aeriene în eventualitatea unor situații de criză.

În dosar sunt inculpați mai mulți oameni de afaceri, acuzați de acte de diversiune și complicitate la astfel de fapte. De asemenea, două firme sunt implicate ca părți responsabile civilmente.

Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la aproximativ 788.000 de lei, sumă care include costurile reparațiilor efectuate în urma incidentelor produse.

Cantitatea totală de combustibil neconform livrat ar depăși 4.400 de tone, potrivit documentelor din rechizitoriu.

Odată cu declinarea competenței, dosarul va fi analizat de magistrații de la Curtea de Apel Ploiești, care vor decide asupra vinovăției inculpaților și asupra eventualelor sancțiuni.