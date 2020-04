Vremea 15 aprilie - Frig în toată țara. Când începe să se încălzească

Vremea 15 aprilie - Astazi, Vremea se va ameliora sub aspectul precipitaţiilor şi al intensificărilor de vânt, iar valorile termice se vor situa uşor sub cele normale la această dată în cea mai mare parte a ţării. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în regiunile sudice şi estice, dar numai izolat vor fi condiţii de ploaie slabă.

Vremea 15 aprilie - Temporar vântul va avea intensificări la munte, mai ales la altitudini mari, unde va putea depăşi la rafală 70...80 km/h şi zăpada va fi spulberată, precum şi în estul teritoriului, unde vitezele vor fi în general între 40 şi 50 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 şi 16 grade. ***

In capitala, Vremea va fi apropiată de normal din punct de vedere termic. Cerul va fi temporar noros dimineaţa şi după-amiaza, apoi va deveni mai mult senin. Vântul va sufla în general moderat (viteze de până la 40 km/h). Temperatura maximă va fi de 15...16 grade..***

Vremea 15 aprilie - Maine, vremea se va încălzi, dar dimineaţa va fi încă rece pentru această dată în cea mai mare parte a ţării iar, local în nord-vestul şi centrul ţării şi izolat în restul teritoriului, în special în zona deluroasă, se va forma brumă. Cerul va fi variabil, mai mult senin pe parcursul zilei.

Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări la munte (mai ales în zona Carpaţilor Orientali) şi în nord-vestul, estul şi sud-estul teritoriului. Temperaturile maxime, peste mediile multianuale în special în regiunile estice, se vor situa între 13 grade la Miercurea Ciuc şi 22 de grade la Bacau si Focsani. Izolat în zonele joase vor fi condiţii de ceaţă. ***

Vremea 15 aprilie - In Bucuresti, valorile termice vor fi mai ridicate decât miercuri, însă dimineaţa va fi rece pentru această dată cu 4-5 grdade in oras si spre 1 grad in imprejurimi. Cerul va fi mai mult senin ziua. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări după-amiaza . Temperatura maximă va fi de 20...21 de grade.***

Vineri, vremea va deveni caldă pentru a doua decadă a lunii aprilie, chiar deosebit de caldă în regiunile extracarpatice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 grade in depresiunile intramontane si 24 de grade frecvent in sudul si sud-estul tarii, izolat si 25 de grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări în regiunile nordice, unde spre seară vor fi condiţii pentru averse. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări la munte. Izolat vor fi condiţii de ceaţă.***

In capitala, vremea va deveni deosebit de caldă pentru această dată. 6...7 grade dimineata, spre 3 grade în zona preorăşenească si in jur de 24 de grade la amiaza. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat.