Schimbări radicale: vremea se răcește, începând de astăzi - ninsori viscolite, strat nou de zăpadă. Prognoza meteo pe 3 zile

Totodata, intra in vigoare din aceasta dimineata, si o atentionare, cod galben, ce vizeaza intensificări ale vântului, ninsori moderate cantitativ și viscol, valabila tot pana maine la ora 10.

Astfel, in intervalul menționat, în special la altitudini de peste 1700 m, va ninge moderat cantitativ. Vântul va sufla tare, cu rafale în general de 80...90 km/h, iar pe creste peste 100...120 km/h, viscolind puternic ninsoarea. Intensificări ale vântului se vor semnala temporar și în Munții Banatului și în zona joasă a județului Caraș-Severin, unde vor fi viteze la rafală ce vor depăși 70…90 km/h, iar precipitațiile vor fi mixte. În cursul zilei valorile de temperatura vor fi între -1 grad în estul Transilvaniei şi 7...9 grade în sudul Dobrogei. Izolat se va forma ceaţa.

In Bucuresti, vremea va fi închisa. În primele ore ale intervalului va mai fi o probabilitate micã pentru precipitaţii mixte, apoi va ploua temporar şi moderat cantitativ. Vântul va avea intensificãri temporare, cu rafale de 40...50 km/h. Temperatura maxima va fi de 2...3 grade.

Maine, vremea se va ameliora în privinţa precipitaţiilor şi se va încalzi semnificativ în cea mai mare parte a ţarii. Temperaturile maxime se vor încadra între 6 grade la Miercurea Ciuc şi 16 grade la Calarasi. Vor fi ploi pe arii restrânse în est, sud-est, parţial în centru şi izolat în rest. În zona montanã înalta vor fi precipitaţii mixte. Vântul va continua sa sufle tare la munte, cu rafale de peste 90...100 km/h, dar va avea intensificãri locale şi în rest, cu viteze mai mari (în general 55...60 km/h) în vestul şi nord-vestul ţarii.

Maine in Bucuresti, vremea se va încalzi semnificativ, astfel ca dimineata vor fi 7-9 grade si temperatura maxima va fi în jur de 13 grade, valori cu mult mai ridicate decât în mod normal la aceasta data. În cursul zilei, cerul va fi mai mult noros şi trecator vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab pâna la moderat.

Marti, temperaturile maxime vor continua sa fie mult mai ridicate decât, peste 10 grade in aproape de toata tara, cu valori mai scazute depresiunile din estul Transilvaniei dar ajung la 16 grade frecvent in sud-estul tarii, izolat chiar si 17 grade. La munte, la altitudini de peste 1800 m vor fi şi precipitaţii sub forma de lapoviţa şi ninsoare. Vântul va continua sa sufle tare la munte, cu rafale de peste 80...90 km/h.

In capitala, vremea se va menţine mai calda decât în mod obişnuit pentru aceasta perioada. 3-4 grade dimineata si 12-14 grade la amiaza. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab pâna la moderat.