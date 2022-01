"Vor fi intensificari ale vantului in zona montana inalta. Dupa ora 8:00, vitezele mai scad, se va inregistra o ameliorare din punct de vedere al vantului. Va avea viteze incomparabil mai mici. Vorbim si de temperaturi apropiate de normal la nivelul tarii. Vor fi, astfel, maxime de 5-6 grade in Oltenia si Muntenia, 4-5 la Bucuresti", a spus, intr-o interventie la Realitatea PLUS, meteorologul Dinu Marasoiu.

Vremea va fi in general frumoasa, cu putine fenomene.

La noapte si maine dimineata, in Carpatii Orientali, apoi Meridionali, vantul va sufla cu viteze mai ridicate decat azi.

De maine, insa, vor fi precipitatii sub forma de ninsoare in regiunile intracarpatice, iar in sud vor fi precipitatii, in noaptea de joi spre vineri.

Temperaturile vor fi mai ridicate joi, in sud, inclusiv in Bucuresti, unde vor ajunge la 8-10 grade.