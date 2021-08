"Astazi, vremea se mentine rece in vestul, nordul si centrul teritoriului. Valorile vor fi mai scazute decat normalul pentru aceasta perioada. Temperaturile, la amiaza, vor fi intre 21-22 si cel mult 24-25 de grade Celsius. Sisteme noroase active vor determina aparitia ploilor. Vorbim despre averse, descarcari electrice si cantitati de apa izolat peste 15 l/mp", a spus, intr-o interventie la Realitatea PLUS, meteorologul Alina Serban.

In sudul tarii, vremea se va ameliora semnificativ, cerul va fi senin, temperaturile la amiaza vor fi in jurul celor normale, cu 25-26 grade in zonele deluroase.

Acest tablou meteo se va mentine si marti.

"Astazi, fenomenele meteo nu vor deveni periculoase, acest lucru se va intampla probabil spre mijlocul acestei saptamani", a mai spus meteorologul.

Miercuri, avem semnale ca se va raci usor in zonele intracarpatice, vor fi fenomene meteo specifice. Spre sfarsitul saptamanii, se generalizeaza vremea rea.