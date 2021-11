"Ne asteptam ca, in urmatoarea perioada, temperaturile sa scada treptat de la o saptamana la alta. Este o evolutie normala. Chiar daca acum am simtit ca temperaturile au scazut si vremea s-a racit, nu ne-am situat totusi la abateri foarte mari fata de temperaturile medii. De altfel, vom ramane in aceasta saptamana cu acest regim al temperaturilor apropiate de normal, precipitatiile vor continua sa fie deficitare chiar daca asteptam un scurt episod cu ploi, incepand cu noaptea de miercuri spre joi si pe parcursul zilei de joi. La munte, ca si in episoadele trecute cu precipitatii, e posibil in zona cea mai inalta sa apara si lapovita si ninsoarea. Per ansamblu insa, precipitatiile vor fi slabe, astfel incat nu vor modifica aspectul deficitar al acestei saptamani", a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, Florinela Georgescu, director executiv ANM.

Saptamana viitoare va fi caracterizata de un regim termic destul de asemanator cu ce am avut in aceste zile, posibil ceva mai ridicate temperaturile pe sud si sud-este. Acesta ar fi un semnal ca nu vom avea aceasta nebulozitate persistenta din ultimele zile. Precipitatiilor vor putea aparea pe jumatatea de vest si vor fi in general slabe cantitativ, cu maxime de 10-15 l/mp.

Sfarsitul acestei luni si primele zile din luna decembrie pot aduce din nou temperaturi apropiate de norma, poate usor mai ridicate in est si sud-est si din nou posibil pe partea de nord-vest ploi.

"In ultima saptamana din aceasta estimare pe patru saptamani, deci in saptamana care ne apropie de jumatatea lunii decembrie, vremea va fi usor mai calda decat normal in toate regiunile, cu precipitatii apropiate de norma. Trebuie sa ne asteptam totusi ca temperaturile sa fie in scadere. Maximele normale pentru prima parte din decembrie se situeaza, din punct de vedere statistic, intre 1 si 9 grade", a mai spus meteorologul.