"Vremea este destul de linistita. Trecem in noul an cu cel mult ceata dimineata si noaptea. Mai ales cei care conduc masini trebuie sa fie atenti", a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, meteorologul Meda Andrei.

Sub aspectul precipitatiilor, acestea vor fi foarte putine si isi vor face simtita prezenta in nord-vestul si nordul tarii.

Pe crestele din nordul Carpatilor Orientali va ninge.

Atat astazi, cat si maine, vom avea temperaturi cuprinse intre 3 si 13 grade, cu mult peste temperaturile normale pentru aceasta perioada, de -2 si 5 grade, a mai spus meteorologul.

In noaptea de Revelion, temperaturile la miezul noptii vor fi intre 0 si 10 grade. Dimineata, la orele 5-6, minimele vor fi de la -4, -6 pana la 6-7 grade pe litoral si pe dealurile Banatului si Crisanei.

"Asadar, incheiem anul si il incepem pe urmatorul cu vreme placuta termic", a mai spue Meda Andrei.

Săptămâna 01.01.2024 – 08.01.2024

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice, nordvestice, centrale şi local în cele sud-vestice şi nord-estice, dar mai ales în zona Munţilor Apuseni şi în extremitatea de nord a Carpaţilor Orientali, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 08.01.2024 – 15.01.2024

Temperaturile medii se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.

Cantităţile de precipitaţii vor fi excedentare în toate regiunile ,dar mai ales în jumătatea vestică a ţării.

Săptămâna 15.01.2024 – 22.01.2024

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

Regimul pluviometric va fi uşor excedentar în toate regiunile, dar mai ales în zona Munţilor Banatului.

Săptămâna 22.01.2024 – 29.01.2024

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor excedentare în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă.