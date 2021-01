Prognoza meteo 1 ianuarie. Surpriza de la meteo în prima zi din an

Astfel, temperaturile maxime se vor încadra între 4 şi 13 grade. În vest, nord şi în centru vor fi înnorări, iar pe arii în general restrânse se vor semnala precipitaţii slabe. Va ploua, exceptând zona de munte, unde îndeosebi la atitudini mari va ninge, Maramureşul unde vor fi precipitaţii mixte şi Transilvania unde se vor semnala precipitaţii mai ales sub formă de ploaie.

În restul teritoriului cerul va fi mai mult senin, pe arii restrânse cu nori josi si ceata dimineaţa. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări la munte, în special pe creste, şi pe suprafeţe mici în sud-est.

In capitala, cerul va fi mai mult senin exceptând primele ore ale zilei, când vor fi nori josi sau ceaţă. Temperatura maximă va fi de 11...12 grade.

Maine, vremea va fi în general frumoasă si cu mult mai caldă decât în mod obişnuit pentru începutul lunii ianuarie. Temperaturile maxime, în creştere faţă de vineri în regiunile vestice, nord-vestice şi centrale, se vor încadra între 7 şi 13 grade, uşor mai coborâte în depresiuni. Cerul va fi senin, exceptând primele ore ale dimineţii, când pe arii restrânse în sud-est vor fi nori josi sau ceaţă. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări la munte, în special la altitudini mari, precum şi în sudul Banatului.

In capitala, vremea va fi frumoasă pe parcursul zilei şi se va menţine cu mult mai caldă decât în mod obişnuit pentru începutul lunii ianuarie. 0-1 grad dimineta, spre –2 grade in imprejurimi si in jur de 11 grade la amiaza. Cerul va fi mai mult senin, însă în primele ore ale dimineţii vor fi nori josi sau ceaţă.

Duminica, vremea va fi în continuare mult mai caldă decât în mod obişnuit, temperaturile maxime se vor încadra între 5 grade la Suceava şi 13 grade la Calarasi. Cerul va avea înnorări în toate regiunile, mai persistente în sud-vest, în est şi zonele deluroase din sud, unde ploile vor fi frecvente şi local moderate cantitativ. În restul teritoriului temporar va ploua în general slab.

La munte vor fi precipitaţii mixte, iar la altitudini de peste 1700 m, vor predomina ninsorile; mai ales în masivele sudice şi sud-vestice se vor cumula cantităţi de apă mai însemnate. Vântul va sufla tare la începutul zilei în zona montană înaltă, în special în Carpaţii Meridionali, unde rafalele vor depăşi 80...90 km/h, viscolind şi spulberând zăpada la altitudini de peste 1700 m.

In restul teritoriului vântul va fi slab şi moderat, cu intensificări în sudul Banatului şi izolat şi trecător în celelalte regiuni. Dimineaţa, în zonele joase de relief din est, sud şi centru local se va forma ceaţă.

In Bucuresti, 5-6 grade dimineata si in jur de 12 grade la amiaza. Cerul va avea înnorări şi temporar va ploua slab, iar vântul va sufla în general moderat. Dimineaţa vor fi condiţii de ceaţă.