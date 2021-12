În sud, unde continuă să plouă, se va depune un nou strat de polei.

Meteorologii anunță că vremea se va încălzi abia spre sfârșitul săptămânii.

"Probabilitatea ridicata din nou de polei spre seara, la noapte, in sudul judetelor din Moldova, respectiv Vrancea si Galati, si in partea de NE a Munteniei. Ninsorile din Moldova vor fi mai insemante cantitativ. Ninsorile se vor intensifica. Moldova va intra sub incidenta unei atentionari cod galben de ninsori abundente. Acestea vor depune un strat nou de zapada mai consistent. Urmeaza o perioada ceva mai buna, temperaturile vor marca o crestere spre sfarsitul saptamanii, anului. Vremea va deveni calda pentru aceasta perioada", a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, meteorologul Gabriela Băncilă.