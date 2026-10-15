Europa, în alertă înaintea unei posibile ruperi a vortexului polar. Cererea de energie electrică ar putea crește de până la trei ori

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 oct. 2026, 18:23

O perturbare majoră a vortexului polar ar putea aduce episoade de frig sever în Europa și ar putea amplifica puternic cererea de energie electrică, avertizează un studiu publicat în revista Meteorological Applications. Cercetarea, prezentată de publicația Earth.com, arată că probabilitatea unei cereri extreme de electricitate poate crește de până la trei ori după anumite episoade de încălzire bruscă a stratosferei. Fenomenul a fost analizat inclusiv în legătură cu valul de frig care a afectat Europa în februarie 2018, cunoscut drept „Bestia din Est”.

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