ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 26 septembrie, ora 10 – 27 septembrie, ora 15

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: județul Caraș-Severin

În județul Caraș-Severin vântul va avea intensificări cu viteze de 55...70 km/h, iar în zona montană aferentă de 80...90 km/h.

Vineri (26 septembrie) intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 40...50 km/h vor fi și în regiunile sudice.

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 25 septembrie, ora 10 – 26 septembrie, ora 21

Fenomene vizate: răcire accentuată, intensificări ale vântului

Zone afectate: conform textului

Vremea se va răci accentuat în toată țara (temperaturi cu aproximativ 10...15 grade mai scăzute decât în zilele precedente).

Vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a țării și izolat în rest, cu viteze la rafală în general de 40...50 km/h.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 25 septembrie, ora 21 – 26 septembrie, ora 21

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: conform textului și hărții

În județul Caraș-Severin vântul va avea intensificări cu viteze de 55...65 km/h, iar în zona montană aferentă de 80...100 km/h. Vântul va avea intensificări și pe litoral, iar rafalele vor atinge 50...65 km/h.

Până sâmbătă seara (27 septembrie), vântul va continua să aibă intensificări în județul Caraș-Severin, cu viteze la rafală de până la 60...65 km/h.