Cod galben de ceață

Valabil de la: 16-01-2023 ora 8:25 până la: 16-01-2023 ora 10:00



In zona: Județul Brăila: Ianca, Însurăței, Viziru, Tufești, Chișcani, Șuțești, Ulmu, Movila Miresii, Dudești, Victoria, Traian, Stăncuța, Gropeni, Cireșu, Mircea Vodă, Bărăganul, Zăvoaia, Berteștii de Jos, Ciocile, Bordei Verde, Roșiori, Surdila-Găiseanca, Unirea, Tudor Vladimirescu, Surdila-Greci, Tichilești;

Județul Ialomiţa: Slobozia, Țăndărei, Amara, Grivița, Scânteia, Munteni-Buzău, Căzănești, Săveni, Ciochina, Reviga, Perieți, Mihail Kogălniceanu, Traian, Miloșești, Gheorghe Doja, Axintele, Gura Ialomiței, Sălcioara, Ograda, Gheorghe Lazăr, Ciulnița, Sudiți, Andrășești, Bucu, Movila, Balaciu, Platonești, Cosâmbești, Valea Ciorii, Mărculești, Albești, Buești;

Județul Călăraşi: Dragalina, Budești, Dor Mărunt, Fundulea, Lehliu Gară, Mânăstirea, Radovanu, Perișoru, Curcani, Frumușani, Vasilați, Plătărești, Independența, Ileana, Sohatu, Lupșanu, Dorobanțu, Sărulești, Șoldanu, Gălbinași, Ștefan cel Mare, Dragoș Vodă, Alexandru Odobescu, Lehliu, Valea Argovei, Nana, Crivăț, Vlad Țepeș, Tămădău Mare, Ștefan Vodă, Luica, Vâlcelele, Frăsinet, Ulmu, Gurbănești, Nicolae Bălcescu;

Județul Giurgiu: Giurgiu, Comana, Vărăști, Băneasa, Frătești, Hotarele, Prundu, Oinacu, Colibași, Valea Dragului, Vedea, Stănești, Daia, Greaca, Găujani, Malu, Gostinari, Slobozia, Gostinu, Gogoșari, Herăști, Isvoarele;

Județul Teleorman: Turnu Magurele, Zimnicea, Islaz, Bragadiru, Piatra, Segarcea-Vale, Furculești, Pietroșani, Conțești, Cervenia, Lița, Suhaia, Izvoarele, Seaca, Năsturelu, Lisa, Frumoasa, Smârdioasa, Traian, Viișoara, Fântânele, Dracea, Bujoru, Crângu, Ciuperceni;



Se vor semnala: local ceață, care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m, ce va favoriza, în funcție și de condițiile locale, formarea ghețușului.

Cod galben de ceață

Valabil de la: 16-01-2023 ora 8:00 până la: 16-01-2023 ora 11:00



In zona: Zona joasă a județului Bacău , respectiv zona localităților: Bacău, Onești, Buhuși, Sascut, Balcani, Poduri, Răcăciuni, Helegiu, Mărgineni, Blăgești, Pârjol, Cleja, Mănăstirea Cașin, Berești-Tazlău, Faraoani, Gârleni, Podu Turcului, Luizi-Călugăra, Căiuți, Răchitoasa, Livezi, Târgu Trotuș, Corbasca, Bârsănești, Nicolae Bălcescu, Pârgărești, Stănișești, Măgirești, Buhoci, Filipești, Horgești, Sănduleni, Letea Veche, Orbeni, Ștefan cel Mare, Glăvănești, Motoșeni, Pâncești, Urechești, Solonț, Parincea, Valea Seacă, Cașin, Săucești, Măgura, Racova, Ungureni, Gioseni, Plopana, Parava, Dealu Morii, Hemeiuș, Scorțeni, Găiceana, Coțofănești, Huruiești, Gura Văii, Negri, Tătărăști, Traian, Buciumi, Strugari, Lipova, Ardeoani, Prăjești, Filipeni, Tamași, Vultureni, Odobești, Colonești, Berești-Bistrița, Dămienești, Roșiori, Secuieni, Oncești, Izvoru Berheciului, Itești, Bogdănești, Sărata;

Zona joasă a județului Suceava , respectiv zona localităților: Suceava, Fălticeni, Rădăuți, Cajvana, Vicovu de Sus, Dolhasca, Siret, Liteni, Marginea, Salcea, Dumbrăveni, Cornu Luncii, Udești, Arbore, Mălini, Șcheia, Verești, Preutești, Bosanci, Baia, Zvoriștea, Todirești, Vicovu de Jos, Păltinoasa, Frătăuții Noi, Dărmănești, Forăști, Milișăuți, Frătăuții Vechi, Fântânele, Grănicești, Râșca, Boroaia, Ipotești, Vadu Moldovei, Volovăț, Rădășeni, Horodnic de Sus, Dornești, Cacica, Dolhești, Moara, Horodniceni, Satu Mare, Adâncata, Vulturești, Bogdănești, Bilca, Mitocu Dragomirnei, Hânțești, Pătrăuți, Stroiești, Bălcăuți, Iaslovăț, Zamostea, Siminicea, Voitinel, Grămești, Pârteștii de Jos, Calafindești, Drăgoiești, Drăgușeni, Gălănești, Botoșana, Horodnic de Jos, Berchisesti, Bunești, Ilișești, Fântâna Mare, Mușenița, Comănești, Hârtop, Poieni-Solca, Șerbăuți, Ciprian Porumbescu, Burla, Bălăceana;

Zona joasă a județului Neamţ , respectiv zona localităților: Piatra-Neamț, Roman, Târgu Neamț, Săbăoani, Roznov, Borlești, Vânători-Neamț, Tămășeni, Piatra Șoimului, Răucești, Cordun, Horia, Doljești, Săvinești, Dumbrava Roșie, Gherăești, Zănești, Podoleni, Grumăzești, Bodești, Rediu, Trifești, Petricani, Ion Creangă, Girov, Sagna, Români, Crăcăoani, Icușești, Botești, Agapia, Bălțătești, Țibucani, Bârgăuani, Cândești, Mărgineni, Urecheni, Timișești, Brusturi, Bahna, Secuieni, Păstrăveni, Ștefan cel Mare, Costișa, Oniceni, Valea Ursului, Dulcești, Bozieni, Moldoveni, Ghindăoani, Războieni, Dragomirești, Stănița, Dochia, Tupilați, Făurei, Gâdinți, Ruginoasa, Negrești, Boghicea, Văleni, Pâncești, Dobreni, Drăgănești, Bira, Poienari;



Se vor semnala: local ceață, care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m, asociată cu burniță ce va favoriza, în funcție și de condițiile locale, formarea poleiului sau ghețușului.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.