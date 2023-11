"Inca de aseara, s-a ameliorat vremea sub aspectul intensificarilor de vant. Nu au mai fost nici ploi. Astazi, pe perioada zilei, in vestul, nord-vestul si centrul tarii, in zona montana si Carpatii Occidentali, vor cadea ploi. Maximele se vor situa intre 7 si 15 grade. In Capitala, vor fi in jur de 14 grade. Valorile vor fi mai mari decat cele normale pentru aceasta perioada. Ar fi trebuit ca, la aceasta data, sa avem temperaturi intre 5 si 11-12 grade, cu cele mai ridicate valori in sudul tarii", a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, meteorologul ANM Oana Catrina.

Sub aspectul ploilor, mai spune meteorologul, acestea nu vor pune probleme, vor cadea cateva ploi izolate.

Pulsatia de aer cald din sud aduce valori ale temperaturilor cu mult peste cele normale, mai ales in sudul teritoriului. Maine, la amiaza, vor fi 20-21 grade. Cerul va fi variabil in sud si sud-est, in restul intervalului si al zonelor vor fi innorari si ploi. La altitudini mari, marti vor cadea precipitalii, iar noaptea sunt asteptate lapovite si ninsori.

Miercuri, in schimb, revine vremea ploioasa in toate regiunile, mai spune meteorologul. Maximele se vor situa undeva intre 10 si 16 grade, valorile de temperatura fiind mai mari decat cele normale pentru perioada din an in care ne aflam.