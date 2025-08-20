Arșița revine peste România! ANM a emis un cod galben de caniculă: sunt așteptate temperaturi de foc - HARTA

Un nou val de caniculă cuprinde țara noastră. Meteorologii au instituit un nou cod galben. Sunt prognozate temperaturi de foc!

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 21 august, interval orar 12 – 21
Fenomene vizate: caniculă și disconfort termic ridicat
Zone afectate: în Banat, sudul Crișanei și al Olteniei, sudul și centrul Munteniei precum și în sud-vestul Dobrogei

Imagine

Joi (21 august) în Banat, sudul Crișanei și al Olteniei, sudul și centrul Munteniei precum și în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă șidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) local va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile sud-vestice.

În noaptea de joi spre vineri, în vest și nord-vest, iar vineri mai ales în jumătatea nordică a țării vor fi manifestări de instabilitate atmosferică.

Vineri (22 august) va fi caniculă și disconfort termic ridicat în sudul și sud-estul teritoriului.