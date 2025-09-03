Interval de valabilitate: 03 septembrie, interval orar 12 – 21
Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic
Zone afectate: conform textului și hărții
Miercuri (03 septembrie) în Oltenia, în Muntenia, în sudul Moldovei și în Dobrogea continentală vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități.
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade, izolat mai ridicate în sudul Munteniei, spre 36...37 de grade.