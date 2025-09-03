Trei persoane au murit, după ce un autoturism și un autocar s-au ciocnit frontal, pe o șosea din județul Botoșani. Din cauza gravității accidentului, a fost activat Planul Roșu de Intervenție și au fost trimise numeroase ambulanțe, precum și un elicopter SMURD. În total, au fost implicate 21 de persoane, dintre care 4 se aflau în autoturism și 17 în autocar, a transmis ISU.