"Astazi, intensitatea vantului se manifesta in zonele mai joase de relief din estul tarii, in special in nordul Moldovei, in partea de sud a acestei regiuni, cu precadere in zona judetului Buzau, vor fi rafale de 55-70 km/h pentru zonele mai joase, dar intensificari pana spre orele serii si in Carpatii Meridionali si orientali, dar la peste 1800 m, unde asteptam intensificari ale vantului cu viteze de pana la 90-100 km/h", a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, Gabriela Băncilă, director oprațional în cadrul ANM.

E suficient si la aceste viteze ca zapada care s-a depus sa fie spulberata si vizibilitatea redusa, mai spune meteorologul.

Pana in a doua pare a zilei, cand vantul intra intr-o scadere treptata a intensitatii, e posibil ca instalatiile pe cablu sa fie oprite.

"Temperaturile vor avea variatii, cu mentiunea ca, in regiunile sudice si sud-estice, extracarpatice in special, vorbim de un regim termic in general mai ridicat decat cel specific perioadei. Asteptam la amiaza valori termice care sa depaseasca pragul de 0 pana la 6 grade, cu toate ca primele zile ale lui februarie vor aduce un cer mai innorat si precipitatii cu precadere in zona de sud a Munteniei, spre Dobrogea - lapovita si ploaie", a mai spus Gabriela Băncilă.

COD GALBEN

Valabil de la : 31-01-2022 ora 10:20 până la : 31-01-2022 ora 14:00

In zona : Județul Buzău: Buzău, Râmnicu Sărat, Vernești, Vadu Pașii, Merei, Smeeni, Mărăcineni, Poșta Câlnău, Zărnești, Valea Râmnicului, Săgeata, Cochirleanca, Grebănu, Puiești, Ziduri, Costești, Topliceni, Țintești, Râmnicelu, Gherăseni, Gălbinași, Podgoria, Ulmeni, Stâlpu, Săpoca, Ghergheasa, Cilibia, Racovițeni, Blăjani;

Se vor semnala : intensificări locale ale vântului cu rafale de 55...70 km/h

Valabil de la : 31-01-2022 ora 10:15 până la : 31-01-2022 ora 13:00

In zona : Județul Covasna: zona de munte;

Județul Braşov: zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Harghita: zona de munte;

Se vor semnala : intensificări temporare ale vântului de peste 90...100 km/h, spulberând zăpada

Valabil de la : 31-01-2022 ora 10:00 până la : 31-01-2022 ora 15:00

In zona : Județul Prahova: zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Dâmboviţa: zona de munte de peste cota 1800 m;

Se vor semnala : intensificări ale vântului cu rafale de peste 90...100 km/h, spulberând zăpada

Valabil de la : 31-01-2022 ora 10:00 până la : 31-01-2022 ora 15:00

In zona : Județul Buzău: zona de munte;

Se vor semnala : intensificări ale vântului cu rafale de 70...90 km/h, spulberând zăpada