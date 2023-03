Potrivit Realitatea Plus, se conturează două scenarii; în cazul în care magistrații dau câștig de cauză contestației avocaților, fostul ministru va părăsi penitenciarul. Dacă însă solicitarea este respinsă, Elena Udrea revine în spatele gratiilor.

Săptămîna trecută, după moartea lui Rudel Obreja, fostul preşedintele al Federaţiei Române de Box, condamnat alături de Udrea la închisoare în dosarul Gala Bute, fostul ministru a revenit cu acuzații dure la adresa Justiției și a administrației penitenciarlor, instituții pe care le-a acuzat că sunt "părtașe" la moartea fostului sportiv.

"Câteva consideratii despre patriotism si justitie.

M-am intors in Romania pentru ca mi-am dorit sa imi cresc fetita in tara mea, care este si tara ei. Puteam sa raman in Costa Rica sau puteam sa merg in orice alt loc din Europa.

Din drag pentru tara mea, mi-am luat copilul de 9 luni si am venit acasa, crezand ca abuzurile justitiei "Statului Paralel" au incetat odata cu plecarea lui Coldea, Kovesi si a acolitilor lor, odata cu deciziile CCR prin care au fost recunoscute ilegalitatile facute de binomul SRI -DNA(+ICCJ)...Si cat de tare m-am inselat!!!

Pentru ca am decis sa vin in Romania si sa ma incred in "justitie", zac in puscarie...iar copilul meu creste, de un an, fara mama. Fetita mea de 4 ani se trezeste in fiecare noapte si plange: “Imi e dor de mami si o vreau pe mami!” iar eu ma simt atat de vinovata fata de ea, pentru prostia de a crede ca puterea "Statului Paralel" a disparut.

Rudel Obreja, un mare patriot, un om de mare onoare si un caracter admirabil, a ales sa stea in Romania cu aceeasi speranta si incredere in lege și in faptul ca dreptatea va triumfa. Din pacate, a murit dupa ce a fost bagat ilegal in puscarie.Trei copii au ramas fara tata. In urma lui a lasat o familie distrusa pe viata.

Elena Udrea este încarcerată la Penitenciarul de Femei Târgșor din aprilie 2022, unde execută o pedeapsă de 6 ani de închisoare.