Astfel, potrivit sursei citate, există o posibilitate realistă ca Putin să-și folosească discursul pentru a anunța în mod oficial aderarea regiunilor ocupate ale Ucrainei la Federația Rusă, relatează HotNews.ro.

Referendumurile care se desfășoară în prezent în aceste teritorii sunt programate să se încheie miercuri, pe 27 septembrie.

”Liderii Rusiei speră aproape sigur că orice anunț de aderare va fi văzut ca o justificare a \"operațiunii militare speciale\" și va consolida sprijinul patriotic pentru conflict”, susțin serviciile secrete militare britanice.

