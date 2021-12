Angajaţii de la drumuri intervin pe mai multe şosele din nordul ţării. În Maramureş, în Moldova şi în zonele montane ninge abundent de ore bune şi s-a depus strat consistent de zăpadă.

Ninsori moderate și carosabil umed cu sectoare de zăpadă frământată pe drumurile naționale din județul Bacău. Imagini de la intervențiile echipelor Secției Drumuri Naționale Bacău pe DN 11, Poiana Sărată, și DN 12B, Slănic Moldova”, a anunţat şi DRDP Iasi.

A nins abundent şi în Maramureş. Angajatii sectiei de drumuri nationale au intervenit cu 18 utilaje si s-au imprastiat 239 tone de material antiderapant. Pe sectoarele de drumuri judetene s-a actionat cu 32 de utilaje si s-au raspandit 290 tone de material antiderapant.

Fulguieste la Viseu de Sus, Borsa si Targu Lapus. Vizibilitatea este redusa de ceata pe DN18, in Pasul Prislop, sub 100 de metri, intre km 156 si km 181. Vantul prezinta intensificari temporare in zona de munte, cu viteze la rafala de pana la 40 km/h.

Stratul de zapada masura pana la 30 cm la statia meteo Iezer, 21 cm in Poiana Borsa, 14 cm la Cavnic, 13 cm in Pasul Gutai, 11 cm la Baiuti si Targu Lapus, 9 cm in Baia Mare, 2 cm la Ocna Sugatag.