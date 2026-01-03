S-a ajuns în această situație dureroasă după ce firma de pompe funebre, Skyline Memorial Gardens, a vândut aceeași parcelă la două familii. Mai mulți membri ai familiei și prieteni s-au strâns la mormântul tânărului, mort la doar 20 de ani, în timp ce angajații cimitirului îl dezgropau.

Mormânt eliberat din cauza unei greșeli incredibile a firmei de pompe funebre

Mama lui, Paula Tin Nyo, a asistat neputincioasă la întreaga scenă, rugându-i pe angajați să se oprească. Băiatul murise în 2016, după ce fusese lovit de o mașină în Florida. Cinci ani mai târziu, femeia cumpărase un cavou în Portland pentru a păstra acolo suveniruri ale fiului: dinți de lapte, o șuviță de păr, o cantitate mică de cenușă și alte obiecte cu valoare sentimentală.

Abia ulterior s-a descoperit că parcela fusese vândută încă din 2019 unei alte familii, Martin și Jane Reser, pentru fiul lor. Skyline Memorial Gardens a admis eroarea, însă a susținut că este obligată legal să respecte prima achiziție. În instanță, judecătorul a dat dreptate familiei Reser, iar parcela le-a fost returnată, notează Koin.com.

Femeia implora angajații să se oprească

Potrivit documentelor, Paula Tin Nyo ar fi încălcat contractul atunci când a depus cenușa fiului în cavou, lucru nepermis în acel tip de parcelă. Soțul ei a criticat dur situația, spunând că familia este nevoită să retrăiască trauma pierderii copilului.

„Lipsa de umanitate, cruzimea și sentimentul de îndreptățire al cuiva care își dorea acea bucată de pământ, în timp ce fiul cuiva era deja îngropat, sunt de neimaginat. Ea pur și simplu nu știa cum să gestioneze situația”, a spus Williams.

Actele instanței arată că familia Reser nu a dorit să fie implicată în proces, însă a fost obligată să participe, deoarece litigiul a fost inițiat de casa funerară.