Dacă doriți o grădină spectaculoasă pe tot parcursul anului, alegerea acestor plante este importantă.

Spânzul de iarnă: un spectacol montan în grădină

Un exemplu de plantă ideală pentru sezonul rece este spânzul de iarnă. Originar din zonele montane ale Asiei și Europei, spânzul de iarnă este o plantă perenă care înflorește chiar și la temperaturi scăzute. Grădina va arăta la fel de frumoasă ca în plină vară, iar florile sale delicate adaugă un farmec aparte spațiului verde.

Ghioceii: primii vestitori ai primăverii

Ghioceii sunt deja cunoscuți și iubiți pentru că înfloresc între lunile ianuarie și martie. Aceștia se numără printre primele plante care anunță începutul unui nou an în grădină, transformând curtea într-un loc plin de prospețime și culoare. Prezența lor în grădina de iarnă creează un efect vizual spectaculos, chiar și atunci când zăpada acoperă pământul.

Panseluțele: culori delicate chiar și în frig

Unele varietăți de panseluțe pot înfrunta frigul și vor înflori în toiul iernii. Aceste flori mici, dar elegante, aduc un aspect deosebit curții și contribuie la menținerea unui peisaj colorat, atât timp cât iarna nu este extrem de severă.

Îngrășăminte naturale pentru plantele din ghiveci. Stimulează procesul de creștere al florilor și sunt la îndemâna oricui

Iasomia de iarnă: galbenul care luminează sezonul rece

Iasomia de iarnă este o altă alegere inspirată pentru grădina din sezonul rece. Florile sale galbene apar între lunile ianuarie și martie, oferind un contrast plăcut cu albul zăpezii. Această plantă nu doar înfrumusețează curtea, dar este și ușor de îngrijit, fiind perfectă pentru proprietarii care doresc flori fără efort suplimentar.

Ventrilica: culoare și simplitate în grădina de iarnă

Ventrilica se numără printre plantele care transformă orice grădină într-un spațiu plin de viață în timpul iernii. Nu doar că înfrumusețează curtea cu florile sale, dar este și ușor de întreținut. Indiferent de cât de friguroasă va fi iarna, ventrilica contribuie la menținerea unui peisaj vibrant, oferind senzația că vara nu s-a sfârșit niciodată.

Îngrijire simplă pentru flori spectaculoase

Toate aceste plante au nevoie de îngrijire minimă, fiind rezistente la temperaturi scăzute și capabile să înfrunte gerul. Datorită proprietăților lor, grădina va arăta colorată și primitoare, chiar și în lunile cele mai friguroase. Prin alegerea acestor plante, spațiul verde din curte va fi viu și atrăgător pe tot parcursul iernii.

Nu este nevoie de eforturi extraordinare pentru a menține grădina atractivă. Cu plantele potrivite, cum sunt cele menționate mai sus, spațiul verde va arăta îngrijit, colorat și primitor, aducând un plus de bucurie în sezonul rece.

Plantele și pomii care îți pun în pericol grădina. Pot crea probleme serioase pe termen lung