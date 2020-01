Petrișor Peiu: Nu, Milcovul n-a secat încă! Un alt fel de a aniversa 24 ianuarie 1859 și 24 ianuarie 1862

,,Aproximativ 2.000 de oameni politici au distrus vietile a 5 milioane de romani si pentru aceasta performanta ne cer astazi salarii imense si pensii speciale. 2 000 de parlamentari, ministri si secretari de stat, prefecti, primari, presedinti de Consilii Judetene, sefi de agentii si autoritati nationale. Cu totii, printre cei mai bogati si mai fericiti romani. Cu totii, la cea mai simpla raguseala se duc la doctor la Viena. Cu totii au copii la studii sau rezidenti la mii de kilometri departare. Cu totii au uitat de mult sa mearga pe jos sau cu autobuzul.

Aproape 5 milioane de locuitori insumeaza cele 8 judete moldovene (4.971.000, sursa:AICI) la 1 iulie 2018. Adica aproape un sfert dintre cei 22 milioane de romani inventariati de statistica nationala. Moldova este o regiune mai dens populata decat alte provincii romanesti: Iasiul este judetul cu cea mai numeroasa populatie din tara (944.000 locuitori), Suceava al cincilea cel mai populat judet (757.000 locuitori), Bacaul e pe locul 7, Galatiul pe 12 si Neamtul pe 15.

Cand vine vorba de economie, insa, aceleasi 8 judete moldave nu reprezinta mai mult de 13% din economia nationala (135,9 miliarde lei din 1.040,8 miliarde lei total national pe 2019:

Iata, stransa in numai doi indicatori, intreaga drama a Moldovei noastre: peste 22% din romani produc doar 13% din ce produce natiunea intreaga intr-un an. Niciun judet moldovean nu exceleaza la economie. Iasiul, cel mai populat judet al tarii, reprezinta abia 3% din economia romaneasca, depasit fiind de cinci alte judete (Constanta, Timis, Cluj, Brasov si Prahova). Cat despre Suceava ce sa mai spunem: al cincilea judet ca populatie nu reprezinta decat 1,8% din economie, lasat in urma de alte 15 judete...\"\", scrie Petrișor Peiu.

