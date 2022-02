„Sunt foarte multe subiecte în discuție în coaliția de guvernare. Este subiectul pensiilor, pe care încă nu ne-am înțeles. E subiectul rediscutării PNRR, în vederea optimizării lui, pe care iarăși nu ne-am înțeles foarte clar. Este acest subiect,pe care inca nu ne-am inteles, al energiei, deci sunt foarte multe lucruri în dezbatere în continuare”, recunoaște Olguța Vasilescu, în interviul difuzat, în exclusivitate, vineri seară la Realitatea PLUS, la Controversat.

„Dar soluția n-ar trebui să fie ruperea coaliției, asta nu ajuta pe nimeni până la urmă.

Se ajunge iarăși în situația în care PNL să fie forțat să aducă USR la guvernare. Cred că cea mai mare catastrofă de dupa 1990 incoace a fost venirea lor USR la guvernare, pentru că au făcut numai prostii.

Ce este în acest PNRR, ce ar fi trebuit să fie și ce a ieșit lucrând numai cei din USR la el, e o chestiune care ne va afecta nu doar pe noi, ci următoarele generații.

Adică în loc să ne bucurăm de 30 de miliarde de euro care să ne crească din punct de vedere economic, de fapt s-au stabilit acolo niste obligații pe care și le asumă România pentru următorii 50 de ani.

Deci, in niciun caz nu poate să mai accepte PSD ca USR să vină la guvernare”, a avertizat Olguța Vasilescu.

Despre neînțelegerile din coaliție, fostul ministru al Muncii a mai spus că „și din discuțiile astea contondente pe care le avem se mai intrevăd soluții la care altfel n-am putea să ajungem daca fiecare ar fi unii in opoziție și unii la guvernare.

Noi am intrat la guvernare, și am fost unul dintre cei care am susținut în partid că trebuie să intrăm la guvernare, că m-am gândit la cum s-a guvernat în acei ani.

Dacă PSD mai sta in opozitie si nu protejează clasa de mijloc si patura cea mai saraca din societate, pentru că, din păcate, avem inca foarte mulți săraci în România, și nu vine cu niste masuri care sa ajute pana la urma. Agicultura... Pe vremea noastră nu exista sa nu-si primească fermierul subventia la timp. Ceea ce s-a intamplat in anii urmatori... Nu mai vorbesc de programele Tomata, porcul ș.a.m.d., care au disparut toate. Cu câteva măsuri pe care noi le-am luat pentru mediul de afaceri si care au fost foarte bine primite la vremea aceea. Cu masuri pentru HoReCa, cu voucherele de vacanta”.

Olguța Vasilescu susține că economia a fost ajutată prin măsurile pe care le-a luat PSD cât a fost la guvernare.

„Toate lucrurile astea pana la urma au stimulat economia. Noi vorbim de o crestere economică pe consum, ne spuneau unii ca nu este o crestere economică buna, dar iata ca era totusi o crestere economică pe care populația o resimtea in propriile buzunare. Pentu că le creșteau salariile și pensiile”, a mai declarat fostul ministru PSD al Muncii.

„Dacă noi nu am fi intrat la guvernare, să știți că nu s-ar mai fi vorbit despre 10 la sută care s-au dat la pensii, la începutul acestui an. De aceea suma compensatorie pentru facturi care s-a dat persoanelor cu venituri mai mici, adică toate lucrurile acestea sociale cred că își aveau locul. Era nevoie de PSD (la guvernare - n.red.)”, a mai spus Olguța Vasilescu.

Despre măsurile luate, Olguța Vasilescu a mai afirmat că niciodată nu au fost suficiente în guvernarea anterioară.

„Și când am mărit salariile cu 60% aveam greva aproape in fiecare zi in fata ministerului, ca nu erau suficiente. Dar la modul la care s-a ajuns acum, că îți vine factura mai mare de 3-4 ori, e clar că nu îți mai rămân bani de medicamente, de mâncare. (...) Plus inflația, care este peste 8%”, a mai declarat Olguța Vasilescu, vineri seară, la Controversat.