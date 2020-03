Nelu Tataru, anunt la Realitatea PLUS: Ne gândim să luăm această măsură suplimentară

Dupa ce s-a anuntat primul pacient cu coronavirus din Capitala, Nelu Tataru a intrat in direct la Realitatea PLUS unde a anuntat care e situatia pacientului, dar si ce masuri suplimentare s-ar putea lua. Este vorba despre o posibila punere in auto izolare a tuturor cetatenilor care vin din Italia, din toate zonele. Pana acum aceasta masura era impusa doar persoanelor care veneau din zonele de focar din Italia.

"Acum merge izoleta sa il ia la Matei Bals, la Institut. (n.r. pe pacientul din Bucuresti) In acest moment doar acest pacient se afla la Institut. Avem patru astfel de locuri. Este primul caz cu simptome. Am avut acel tanar din Gorj care era asimptomatic, el a fost doar urmarit. De data asta avem simptome digestive, pentru asta s-a si prezentat la Matei Bals. El nu a declarat alte boli, urmeaza sa fie investigat complet, a fost in vacanta in Italia, in Roma, in afara zonelor carantinate, evaluarea lui s-a facut aseara in sensul in care manifestarile corespundeau si coronavirus. El nu a fost plasat in izolare la domiciliu pentru ca nu calatorisele in zonele rosii din Italia. Acum cateva saptamani nu era situatia actuala din Italia. Ne gandim sa luam masura ca toate persoanele care vin acum din Italia sa fie in izolare la domiciliu", a declarat Nelu Tataru la Realitatea PLUS.

Pana acum, doar cei care veneau din zonele de focar din Italia erau obligati sa stea in auto izolare la domiciliu.