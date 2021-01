Medicul din Suceava care ar fi vaccinat persoane eligibile pentru etapa a treia, revoltat de amenda primită: „Au intervenit frustrări”

Medicul Andrei Manta, care coordonează centrul de vaccinare din Rădăuţi, unde au fost identificate ca fiind imunizate 563 de persoane eligibile pentru etapa a treia de vaccinare, a mărturisit, joi seară, într-o intervenţie la un post TV, că a avut un moment de „frustrare”.

„Au intervenit frustrări şi… pur şi simplu, pentru că am primit acea amendă şi pentru că nu am reuşit să-mi fac datoria civică, morală vizavi de vaccinarea populaţiei. (…) Aveam doi programaţi la poarta spitalului şi restul veniseră cu programări cu mai multe zile în urmă, care nu au putut veni să se vaccineze atunci când au fost programaţi. Aveam mai multe variante de accesat aici: puteam să le fac doar celor programaţi vaccin şi restul dozelor să îl casez, puteam să îi amân pe toţi pe altă zi, lucru care ar fi însemnat din nou ilegalitate, cu ghilimelele de rigoare, pentru că toţi pacienţii care se programează în ziua respectivă şi vin în altă zi sunt consideraţi ca fiind neprogramaţi. Fie puteam să fac şase doze de vaccin la cei programaţi şi la alţii dintre aceia cate aşteptau. Era final de program, mai erau şase-şapte pacienţi afară şi, datorită lucrurilor care mi s-au întâmplat în urma controlului am recurs la acest fapt, de a distruge vaccinul”, a declarat medicul coordonator al centrului de vaccinare de la Rădăuţi.